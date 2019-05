Fiamme in un appartamento all'Appio: uomo intrappolato sul cornicione

Incendio in un palazzo nel quartiere Appio. I vigili del fuoco del comando di Roma sono al lavoro dalle 19 circa, in via Niso 20 per un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina. I vigili del fuoco, presenti sul posto, con due squadre, un'autoscala, un'autobotte, il carro teli e il carro autoprotettori sono impegnati nelle opere di spegnimento. L'edificio è stato sgomberato. (foto e video di Stefano Miceli per Roma Pulita).



Durante l'operazione di spegnimento un uomo che si trovava all'interno e che aveva trovato riparo sul cornicione del palazzo, rimanendo intrappolato tra il vuoto e le fiamme per qualche minuto. Poi è stato portato in salvo dai vigili del fuoco con l'ausilio dell'autoscala e affidato alle cure mediche del personale del 118. Al momento, secondo quanto si apprende, non risultano persone ferite o intossicate. L'intervento è ancora in corso.

Ultimo aggiornamento: 21:11

