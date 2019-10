Centocelle, incendio doloso in un ristorante, distrutti i locali, evacuate le famiglie del palazzo

LEGGI ANCHE

Poco dopo le tre di stanotte, le fiamme sono divampate dal ristorante Pinza Romana in via delle Palme, a. Per gli investigatori della polizia non ci sono dubbi: il rogo è doloso considerando che è stato trovato l’innesco. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con più squadre. Lo stabile adiacente è stato fatto evacuare per ragioni di sicurezza considerate la violenza dell’incendio.Così una trentina di famiglie, a notte fonda, sono dovute fuggire in strada. Gli agenti di una volante hanno fermato un uomo che si aggirava nella zona con un contenitore di liquido infiammabile e alcuni accendini. Sono in corso accertamenti per stabilire se sia lui il responsabile dell’incendio. Per il momento è stato denunciato. Gli investigatori hanno anche ascoltato i titolari del ristorante: sembra che non abbiano mai subito minacce. Il rogo doloso ha causato molti danni nel locale.