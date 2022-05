Roma, incendio in un palazzo a Prima Porta: a fuoco diverse cantine, 18 persone intossicate e condominio inagibile

Un incendio si è sviluppato intorno alle 14 e 30 a Prima Porta (zona Roma nord), in via Inverigo 20. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autobotte, carro teli e carro autoprotettori. Hanno preso fuoco diverse cantine di una palazzina Ater composta da 7 piani fuori terra. Le fiamme si sono poi alzate fino ad avvolgere la tromba delle scale. In tutto sono state evacuate cinquanta persone residenti nei quattordici appartamenti presenti nello stabile.

Durante le operazioni sono stati tratti in salvo diversi condomini impossibilitati ad uscire dalle propie abitazioni a causa della nube di fumo che invadeva completamente le scale condominiali. È stato necessario infatti l'uso dell’autoscala. Diciotto persone sono rimaste lievemente intossicate e trasportate dal 118 all’ospedale S. Carlo di Nancy. Il condominio è stato temporaneamente reso inagibile data l'intensita del fumo.