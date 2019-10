Fiamme in un appartamento al terzo piano di una palazzina di sei nel quartiere Portuense, via Ascanio Rivaldi, a Roma. Sul posto almeno tre squadre dei vigili del fuoco con supporto di autoscala autobotte carro teli e nucleo Saf. Al momento non vi sarebbero feriti e sette persone residenti nei piani soprastanti sono state tratte in salvo. © RIPRODUZIONE RISERVATA