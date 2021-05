Roma, incendio alla Pineta di Ostia: nube di fumo e traffico in tilt sulla Colombo

Incendio alla Pineta di Ostia. Intorno alle 15,50 diverse squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire presso nel quadrante “B”, quello tra via del Lido di Castel Porziano incrocio via Cristoforo Colombo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Ma il fumo sprigionato dalla combustione all’interno della macchia mediterranea sta recando disagi alla viabilità in tutta la zona. Sul posto la squadra VVF di Ostia(13/A),quella di Tuscolano 1 (3/A), ,il personale DOS ,l’Eli-Drago 140 piu’ l’ Elisoccorso Regione Lazio (01). Presente anche il personale di Roma Capitale.

