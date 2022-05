Venerdì 20 Maggio 2022, 15:45 - Ultimo aggiornamento: 15:58

Momenti di paura nel primo pomeriggio di venerdì 20 maggio ai Parioli. Un incendio è esploso improvvisamente intorno alle 14,20 in un appartamento al terzo piano di un palazzo di via Giosué Borsi, di fronte al Teatro Parioli. Le fiamme erano ben visibili dalla strada, molti passanti hanno chiamato il 112, così come una pattuglia della Polizia locale che era in zona. In pochi istanti sono piombati sul posto la partenza e l'autoscala dei vigili del fuoco insieme con l'autobotte, le volanti della polizia e altre pattuglie dei caschi bianchi in ausilio ai colleghi del II Gruppo Parioli. Fortunatamente le persone che erano all'interno dell'abitazione semidistrutta dal rogo, con l'aiuto dei pompieri, e quelle che erano rimaste bloccate nell'abitazione soprastante sono riuscite a uscire. Due le persone soccorse che per accertamenti sono state portate dalle ambulanza del 118 al Policlinico Umberto I. A loro è stato assegnato un codice giallo per un principio di intossicazione, sono molto spaventate ma, per fortuna, le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione. I vigili hanno chiuso diverse strade per mettere in sicurezza l’area e agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso.