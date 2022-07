Incendio Roma, tornano le fiamme al Parco del Pineto: sul posto le squadre dei vigili del fuoco

Questa mattina sembrava che l'incubo fosse passato e invece intorno alle 14 le fiamme hanno ripreso a dilagare nel Parco del Pineto dove ieri pomeriggio sono andati distrutti ettari ed ettari di vegetazione con decine di persone costrette ad abbandonare le proprie case. La sala operativa del comando provinciale di via Genova poco prima delle 14 ha ricevuto la segnalazione da parte di alcuni cittadini: «Correte c'è fumo, l'incendio ha ripreso».

Già sui social dilagano dei video e delle foto che per l'appunto fanno vedere una nube di fumo alzarsi dalla partepiù interna del parco.

Incendio a Roma, la Procura avvia un'indagine per «rogo colposo». E le fiamme sono ancora attive al parco del Pineto

Sul posto i vigili del fuoco e gli elicotteri perché l'incendio ha ripreso ad ardere all'interno del Parco a causa anche del vento di Scirocco che lo sta alimentando. L'area verde è al momento inaccessibile se non ai pompieri. Per ora non è stato necessario attivare uno strumento emergenziale, come accaduto il 27 giugno, con squadre arrivate a Roma da sei Regioni.