Roma, incendio in un palazzo a Pomezia: due persone intossicate. Evacuati due piani

Incendio in un appartamento di Pomezia, in Via Federico Confalonieri, 29. Questa notte, alle ore 1.40, diverse squadre operative di pompieri sono dovute intervenire per domare le fiamme che si erano sviluppate in un palazzo. Sono state inviate dalla Sala Operativa del Comando Vigili del fuoco di Roma due squadre: la 22A di Pomezia e 15A di Marino. Più un'autoscala e due autobotti. Ma la situazione non è stata semplice da risolvere.

L'intervento - Il rogo si è sviluppato all'interno di un'abitazione al sesto piano. I Vigili del Fuoco, intervenuti immediatamente, hanno soccorso due persone rimaste intossicate dal fumo, che sono state trasportate all'ospedale Sant' Eugenio. Si è reso necessario evacuare i due piani di sopra: il settimo e l'ottavo. Sono intervenuti anche il funzionario di guardia di via Genova dei vigili del Fuoco, il 118 e i carabinieri della locale compagnia.

