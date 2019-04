Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 12 in un paIazzo in via Monte Bianco 113, quartiere Monte Sacro. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma per spegnere le fiamme e la polizia municipale del III gruppo Nomentano. In corso accertamenti per capire cosa ha scatenato l'incendio. Non risultano al momento feriti. © RIPRODUZIONE RISERVATA