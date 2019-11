Roma, incendio in una palazzina a Tor Bella Monaca, i pompieri salvano due persone

Un incendio è scoppiato in un appartamento al secondo piano di un palazzo di 4 piani a Tor Bella Monaca, in via Gianbattista Scozza 17. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco del comando con il supporto dell’autoscala. Secondo quanto si apprende, durante le operazioni di spegnimento sono state tratte in salvo due persone che chiedevano aiuto e consegnate al 118 per le cure. Al momento, è stato dichiarato inagibile il secondo e il terzo piano del fabbricato per importanti lesioni strutturali del solaio soprastante. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA