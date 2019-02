Paura a Ostia, Roma, dove un enorme incendio è divampato in un deposito Atac sulla via Ostiense. Le fiamme sono scoppiate all'interno del deposito, sotto un cavalcavia. Un'alta colonna di fumo si è alzata in cielo ed è visibile a chilometri di distanza. Le fiamme lambiscono la ferrovia che corre proprio a ridosso del deposito.



Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA