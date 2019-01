Incendio in un'officina a Velletri, per 72 ore vigili del fuoco presidiano bombola acetilene

Da oltre 24 ore una squadra di vigili del fuoco presidia in via Ariana a Vellatri l’officina meccanica Scenna all’interno della quale, ieri mattina, si è sviluppato un incendio che ha minacciato una bombola di acetilene usata per alimentare la fiamma ossidrica. Le fiamme subito domate, hanno raggiunto la bombola danneggiandone i rubinetti. Per questo ancora oggi, ma per complessive 72 ore, una squadra di vigili del fuoco dovrà essere presente sul posto, giorno e notte, per scongiurare eventuali pericoli.



Trascorse le 72 ore senza problemi il pericolo esplosione verrà dichiarato scongiurato e l'azienda potrà cominciare a ripristinare l'officina per tornare a lavorare. L'incendio si sarebbe sviluppato da una stufetta elettrica utilizzata per riscaldare una roulotte all'interno della quale gli operai si cambiavano.