Montagnola, panico per un incendio in un appartamento

Mercoledì 20 Ottobre 2021, 11:58

Tanto spavento, danni ma per fortuna nessun ferito in un incendio divampato questa mattina intorno alle 9 nella chiostrina di uno stabile in via Fonte Buono 21, alla Montagnola. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha impedito che le fiamme, divampate da un appartamento al piano terra per cause ancora da accertare, provocasse danni peggiori mettendo a rischio gli inquilini. Non risultao esserci feriti. Sul posto oltre ai pompieri anche le forze dell'ordine.

