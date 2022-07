Lunedì 11 Luglio 2022, 08:56 - Ultimo aggiornamento: 12:17

Svegliato dalle fiamme e dal fumo, ha tentato invano di salvare la madre immobilizzata a letto. Cosi quando Giovanni Lozzi, 30 anni, ha raggiunto la camera da letto di mamma Anna Bianciardi, di 74 anni, l’ha presa in braccio e messa al sicuro dal fuoco in una camera attigua. Ma le esalazioni non hanno lasciato scampo a madre e figlio: è il dramma che si è consumato domenica notte in una villetta di via degli Estensi, a Bravetta, su cui stanno indagando gli agenti della polizia e i vigili del Fuoco. L’allarme lanciato dai vicini di casa è scattato intorno alle due. Quando i pompieri sono arrivati sul posto le fiamme avevano già divorato metà dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il 30 enne avrebbe perciò tentato di salvare la mamma. A quel punto, avrebbe cercato riparo dal fumo e dalle fiamme in bagno dove poi è stato trovato deceduto.

Le esalazioni

Per madre e figlio sarebbero state fatali le esalazioni. A ucciderli in una manciata di minuti sarebbero stati infatti i fumi sprigionati dal rogo che sarebbe partito dalla stanza da letto della donna. Dunque i soccorritori hanno trovato l’inferma sdraiata nel letto di una cameretta, il figlio invece sdraiato nel bagno della villetta di via degli Estensi. Con il volto era rivolto a terra. Mentre proseguono le indagini scientifiche per risalire alle cause: per i vigili del Fuoco non è al momento possibile escludere nessuna pista, dal corto circuito alla perdita di gas. «Le fiamme hanno distrutto una parte importante della casa», hanno sottolineato i periti ancora a lavoro.