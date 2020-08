Incendio alla Balduina, le fiamme nella riserva naturale di Monte Ciocci

Non c’è pace per la Riserva naturale di. Un altro vasto incendio sta devastando Monte Ciocci , collina nel cuore di Roma tra i quartieri Prati e Balduina A distanza di cinque giorni, le fiamme si propagano con rapidità, anche a causa del vento, devastando la vegetazione e sfiorano le abitazioni. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoro. Paura tra i passati e i residenti. Da accertare le cause delle fiamme.