Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio in un'area verde di via della Storta, all'altezza di via Cherasco, a Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale dei Gruppi Monte Mario e Cassia. Durante le operazioni di spegnimento, è stato momentaneamente chiuso un tratto di strada. Inoltre la linea 027 e una vettura della 031 sono bloccate sul posto.

Via La Storta, all'altezza di via Cherasco, chiusa al traffico a causa di un incendio. In corso intervento dei Vigili del Fuoco. La linea 027 e una vettura della 031 sono bloccate sul posto - https://t.co/nP0z9C9gVp. — Muoversi a Roma (@romamobilita) 12 luglio 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA