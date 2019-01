Un incendio in un deposito di vestiario in via Tavarnelle, zona Magliana, Roma sud, è scoppiato ieri sera alle 23 circa. Le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco, sul posto con 11 mezzi, sono proseguite per l'intera notte. Le squadre sono al lavoro per la bonifica dell'area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA