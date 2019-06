Incendio in un hotel in via Nazionale, a Roma. Dalle prime informazioni, le fiamme sarebbero scaturite dal quadro elettrico dell'hotel Fiori. Evacuati tutti i clienti: due turisti, un ragazzo e una ragazza, sarebbero intossicati e sono stati portati via con l'ambulanza.

Ultimo aggiornamento: 16:38

