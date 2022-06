Incendio a Guidonia: fiamme nel deposito di camion, sentite esplosioni

Incendio in una rimessa di camion in via lago dei tartari a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma. Le fiamme sono divampate nel deposito di automezzi davanti alla Tekneko alle 20.30 circa e un’alta colonna di fumo nero è visibile in vari punti della città e fino a Roma (ponte di nona). Paura sui social per alcune esplosioni udite dai cittadini, dovute probabilmente all’esplosione delle gomme dei camion. Sono in corso le operazioni di spegnimento, sul posto i vigili del fuoco supportati da una squadra di Vva e dal nucleo volontari guidonia della protezione civile.