Verde in abbandono emergenza incendi: in estate 1.117 roghi

Ai bordi delle strade, lungo le carreggiate delle principali consolari e poi dentro ai parchi e nei giardini con un impatto maggiore laddove il degrado non conosce crisi. Ovvero nelle periferie. Non sarebbe dovuto accadere e invece è successo. Complice l'incuria dilagante che non ha dato tregua alla Capitale durante l'estate e che, come il caldo torrido, ha piegato la città richiedendo decine e decine di interventi da parte dei vigili del fuoco per spegnere quei piccoli e grandi incendi (più di mille) divampati tra le sterpaglie mai tagliate o abbandonate perché non raccolte né smaltite. In più di un'occasione è bastato che qualcuno lanciasse in terra un mozzicone di sigaretta per iniziare a vedere il fumo di un rogo alzarsi.

Il conto, alla fine, è salatissimo: negli ultimi tre mesi, la Capitale ha dovuto fronteggiare 1.117 roghi scoppiati in mezzo al verde (che verde più non è). Prati incolti, ricettacolo di immondizia, con l'erba secca. Ricoperti dai rami crollati oppure tagliati ma mai smaltiti. È un dossier di fuoco quello dei pompieri che non risparmia zone e quartieri ma che pone in evidenza come a soffrire di più siano stati i territori lontani dal Centro, con un aumento di episodi rispetto allo stesso periodo del 2018 di circa il 10%. Casi che fortunatamente anche per la bassa estensione delle fiamme non hanno provocato danni a case, palazzi o persone, ma che, tuttavia, hanno contribuito a desertificare interi marciapiedi, spartitraffico, aiuole, giardinetti.

I DATI

Il mese di luglio è stato quello più complicato da affrontare: ben 669 episodi hanno interessato Roma e parte della provincia. Non è andato meglio a giugno (100 casi) nonostante l'estate e il caldo siano arrivati con un po' di ritardo. E negli ultimi 27 giorni e dunque nel mese di agosto i roghi tra le sterpaglie sono stati 348. L'ultimo episodio è avvenuto soltanto quattro giorni fa sulla via Cristoforo Colombo, all'altezza della circonvallazione Ostiense in direzione Caracalla. Più precisamente e non c'è nessuna ironia a bruciare sono state le erbacce non tagliate di fronte al ministero dell'Ambiente.

LE ZONE

Andando a ritroso e spulciando intervento per intervento, si scopre come una delle aree più interessate dal fenomeno è stata quella del Prenestino (con diversi episodi in viale Venezia Giulia), ma anche la zona di Centocelle, di Torre Spaccata, dell'Alessandrino. Interessato anche il IV Municipio, dove il numero degli episodi è stato notevolmente aiutato dalla presenza di numerosi insediamenti nomadi abusivi. Nell'elenco non manca, però, neanche il Centro. Testimonianze di roghi si percepiscono ancora oggi in via di Ponte salario, ad esempio, così come all'interno di Villa Borghese dove, in questo mese, ci sono stati almeno due roghi. Interessati anche il XIV Municipio, nelle zone intorno alla Pineta Sacchetti, in X Municipio tra l'area di Acilia fino ad Ostia e ancora a Labaro, sulla Cassia, intorno alla Valle dell'Aniene, a Marconi, Fonte Laurentina, Spinaceto, Mostacciano. E pensare che solo a metà giugno la sindaca, Virginia Raggi, firmò l'ordinanza Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per rischio di incendi boschivi. Periodo 15 giugno 30 settembre 2019 con la quale si invitavano gli enti, ma anche i privati, a prestare la massima attenzione alla cura del verde.



