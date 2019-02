Incendio in un garage, auto distrutta e parte della casa inagibile

Una Fiat 500 distrutta e parte della casa inagibile sono i principali danni causati da in incendio che si è sviluppato all'alba di oggi nella periferia di Lariano. L'allarme è stato lanciato alle 6 circa da una villa di via Centogocce nel cui garage al piano terra si era sviluppato un violento incendio.

Al loro arrivo i vigili d l fuoco del distaccamento di Velletri hanno trovato le fiamme estese a tutto l'ambiente in cui trovava posto, oltre ad una ben tenuta Fiat 500 d'epoca, anche altro materiale e attrezzatura che, purtroppo, è andata tutta distrutta, macchina compresa. L'alta temperatura raggiunta nel corso del rogo ha fatto inoltre rompere le pignatte rendendo instabile, e quindi inagibile il solaio con parte della casa. Per fortuna, però, nessuno è rimasto ferito. Tra le possibili cause ipotizzare quella del cortocircuito.

Ultimo aggiornamento: 12:09

