Roma, incendio all'Eur: distrutto il quinto piano di una palazzina. Inquilino salvato dai vigili del fuoco

Incendio in una palazzina all'Eur, in Via Salvatore Quasimodo 135. Nel quartiere del IX Municipio di Roma le fiamme hanno avvolto un appartamento al quinto piano di un edificio abitato. La segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco alle ore 13. E così la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato due Squadre operative (11/A Eur, 7/A Ostiense), un'autobotte (AB/7), un'autoscala e il carro teli. È stata salvata una persona, poi affidata agli operatori del 118 per le cure. È bastato un controllo, dato che l'uomo ha poi ha rifiutato di essere trasportato in ospedale. L'abitazione sottostante è stata interdetta parzialmente. Sul posto Funzionario di turno e capoturno Provinciale.

