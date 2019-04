Roma, in fiamme discarica abusiva nel quartiere Collatino: esplosioni e paura

Un vasto incendio si è sviluppato ieri, intorno alle 23.30, nella zona est di Roma in una discarica abusiva nel quartiere Collatino. I vigili del fuoco sono adesso al lavoro per tentare di domare le fiamme. L'incendio si è sviluppato in via Collatina Vecchia, poco distante dalla stazione Palmiro Togliatti, non lontano da Tor Sapienza.



(foto Facebook Roberto Torre)

Una colonna di fumo, alta circa 50 metri, si leva dalla discarica. E l'odore acre si percepisce già in alcune zone della Capitale. Ma a spaventare i residenti sono le continue esplosioni. La discarica è sotto sequesto dallo scorso due febbraio e i cittadini della zona, in più occasioni, avevano denunciato la possibile situazione di pericolo. A bruciare sarebbero, infatti, rifiuti tossici da tempo segnalati. Ancora da appurare le cause del rogo.



Ultimo aggiornamento: 26 Aprile, 01:08

