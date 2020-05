Paura in via del Casaletto, incendio divora quattro auto. I residenti: «Forti esplosioni e colonna di fumo»

Momenti di tensione, l'altra notte, nel quartriere Colli Portuensi , dove un vasto incendio ha distrutto in poco tempo quattro auto in via Adolfo Gandiglio, quasi all'altezza di via del Casaletto.«Siamo stati svegliati da un allarme, e poi da quattro esplosioni ravvicinate, come colpi di fucile, poco dopo le 4 del mattino», raccontano i residenti. Si trattava dell'esplosione delle gomme di un'automobile, avvolta dalle fiamme.«Dal balcone si vedeva una colonna di fuoco, con fiamme altissime, che arrivavano al muro dei giardini che si affacciano sulla via». Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco del Distaccamento Ostiense, arrivati poco dopo. I pompieri hanno lavorato per ore, mentre ancora era buio, per domare le fiamme che avevano già attaccato quattro auto in sosta, impedendo però che si estendessero al giardino più vicino. «Non abbiamo trovato alcun elemento per poter dire se si tratta di un'azione dolosa», fanno sapere i Vigili del fuoco. «I rilievi della Scientifica faranno luce sulla vicenda».