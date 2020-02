Incendio in un appartamento in via dell'Orto di Santa Maria a Civitaveccchia, vicino Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, all'interno dell'abitazione c'erano cinque persone, tra cui due bambini, che sono state messe in salvo dai pompieri e assicurate alle cure del 118.

Sul posto sono intervenuti 2 mezzi Aps più l'autoscala ed il funzionario di servizio. L'appartamento è situato al 1° piano di un condominio di 4 piani fuori terra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA