Cisterna di Latina, incendio in un palazzo: i vigili salvano cinque persone

10,45 circa la squadra dei vigili del fuoco 27A di Velletri è intervenuta in via Pietro Nenni, zona S. Valentino, per un incendio esploso in un appartamento al 3° piano di un palazzo il palazzo alto 7. E' stato necessario far arrivare l'autoscala e un mezzo chiamato A-Trid da Lattina, per attaccare l'incendio è per l'evacuazione di alcune persone rimaste bloccate sui balconi a piani superiori. I pompieri sono riusciti a trarre in salvo 5 persone. Due persone sono rimaste intossicate e sono state ricoverate. Nell'appartamento c'erano tre cani che purtroppo sono morti.