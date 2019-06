Roma, incendio al circolo canottieri Tirrenia, a fuoco la sauna

Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito. L'incendio è scoppiato all'ora di pranzo nel circolo Canottieri Tirrenia Todaro, le fiamme sono divampate dalla sauna poco dopo le 13. Sul posto diverse squadre del Comando dei vigili del fuoco in Lungotevere Flaminio, al civico 61. E' stato necessario l'utilizzo di un'auttobotte, il Crrc (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), il aarro autoprotettori. L'intervento immediato dei pompieri ha evitato il propagarsi delle fiamme in altri locali. Non ci sono persone ferite o intossicate. Le operazioni proseguono per ricostruire l'accaduto.

