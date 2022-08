Lunedì 1 Agosto 2022, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 18:43

«Evacuate lo studio! C'è un incendio». Panico sul set della Roma Antica di Cinecittà dove si stavano girando le scene della nuova serie Tv "Domina 2". Siamo infatti a pochi metri dal set che ha preso fuoco nel primo pomeriggio, quello di Assisi e Firenze medievale, dove furono girate anche alcune scene di film come "In nome della Rosa", "San Francesco" e "Amici miei, nel Quattrocento". Distrutto anche il balcone di San Pietro utilizzato per alcune scene di "The Young Pope" di Sorrentino e di "Habemus Papam" di Nanni Moretti. Racconta Eleonora: «Sono una figurante di Domina, la regista ha gridato dicendo che dovevamo evacuare, vedevamo fumo nero, siamo andati al campo base verso l'uscita dove ci cambiamo: le riprese sono state interrotte. La produzione ha gestito molto bene la situazione e ci ha subito tranquillizzati».

Le testimonianze

Una delle maestranze racconta: «C'era un cattivo odore perché il tetto era di plastica, senza panico ci siamo messi in salvo». Un'altra comparsa racconta: «Mentre stavamo lavorando abbiamo visto fumo nerissimo e fiamme, l'odore era fortissimo, abbiamo interrotto la scena dove c'erano senatori e popolo». A causa dell'incendio, la scena all'aperto sul set dell'Antica Roma con Senatori e popolo è saltata. «Era molto importante», racconta un membro del team della produzione di "Domina 2". Ma la giornata non è andata affatto persa. Dopo qualche ora, sono iniziate le riprese di un'altra scena dentro lo studio 14. L'attrice protagonista, Kasia Smutniak, oggi non era sul set.