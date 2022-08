Roma, incendio a Cinecittà: bruciano le scenografie, colonna di fumo nero. Il fuoco minaccia la casa del Grande Fratello

Bruciano gli studios di Cinecittà a Roma. Un rogo, visibile anche da lunga distanza con la sua colonna di fumo nero, sta devastando gli studi del cinema di Roma. In pericolo le scenografie di Young Pope e Jerusalem che starebbero andando distrutte. Il fuoco sta per raggiungere anche gli studi del Grande Fratello. Sono in arrivo i pompieri per spegnere l'incendio dopo un primo intervento con gli idranti.