Roma, l'incendio a Centocelle è stato domato: 50 vigili del fuoco ancora a lavoro. Residenti tornati nelle loro case

Dopo una notte di lavoro delle squadre di vigili del fuoco è sotto controllo l'incendio che si è sviluppato nelle attività di autodemolizione e nella vegetazione tra via Togliatti, via Casilina, via dei Romanisti, via Fadda, nella zona di Centocelle.Sono 50 i vigili del fuoco che stanno ancora operando, 20 gli automezzi impiegati, anche il mezzo speciale Dragon fatto arrivare dall'aeroporto di Fiumicino. Continua l'opera di smassamento, bonifica e raffreddamento dei materiali stoccati nelle attività di autodemolizioni, anche con l'impiego di escavatori.

Le persone evacuate precauzionalmente sono tornate nelle loro abitazioni. Lo fanno sapere i vigili del fuoco.

Le strade chiuse

L'incendio ha ancora riflessi sulla circolazione. Resta chiusa- informano i vigili del fuoco- via Palmiro Togliatti tra via Casilina e via Fadda per consentire il movimento dei mezzi di soccorso.

Roma, incendio a Centocelle: le fiamme e le esplosioni. Tutti in fuga dai palazzi, nubi nere anche in centro