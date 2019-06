© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio in zona in via Cassia, altezza via della Giustiniana. Sul posto i vigili del fuoco. È quanto si legge sul profilo Twitter di Luceverde Roma che segnala difficoltà alla circolazione scrivendo: «Roma, incendio. Via Cassia difficoltà di circolazione altezza via della Giustiniana. Sul posto Vvf».