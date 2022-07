Roma, incendio a Casal Monastero: fiamme vicine alle abitazioni, nuovo allarme

Un nuovo incendio è divampato poco dopo le 13 a Roma, stavolta nella zona di via Casal Monastero, nell'area nord est della Capitale. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e l'intervento anche dell'elicottero. Intervenuti anche autobotti della Protezione Civile. Elicottero in azione, il fuoco minaccia le torrette dell'alta tensione e un ex sfascio abbandonato, chiusa la rampa del Raccordo per Casal Monastero. Lambite dall'incendio via di Belmonte in Sabina e via di Sant'Alessandro.

Le fiamme sono partite dalla vegetazione ma, spinte anche dal vento, si stanno avvicinando ad alcune abitazioni. Il fumo inoltre rischia di compromettere il traffico veicolare sul vicino Gra. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale.

