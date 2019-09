Incendio in una casa di riposo a Tor Lupara: grave una settantenne

Secondo i primi accertamenti a scatenare l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito per una presa vicino al letto, ma potrebbe essere stata anche una sigaretta.

vicino. È accaduto intorno alle 6 a. In via Luigi Capuana sono arrivati i vigili del fuoco con tre squadre e i carabinieri della stazione di. Secondo quanto si apprende dai pompieri, è stata coinvolta una stanza al primo piano e sono state tratte in salvo due persone. Si tratterebbe di due donne di circa 70 anni, di cui una portata all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Le fiamme si sarebbero sviluppate nella camera da letto dove erano ricoverate le tre anziane: all'alba ha preso fuoco un materasso.Al momento a scopo precauzionale è stata interdetta la stanza coinvolta dalle fiamme.