Incendio alla bancarella dei libri usati a piazzale Flaminio, punto di ritrovo dei lettori romani da oltre 20 anni

Incendio nella notte la bancarella dei libri usati, nota come del Professore, a Piazzale Flaminio. Le fiamme sono divampate questa mattina, poco dopo le 5. Distrutta l'intera struttura e tutti i volumi presenti. «Stamattina mi hanno chiamato i vigili verso le 6 e mi hanno detto che la bancarella era stata incendiata», racconta al Messaggero Alberto Maccheroni, noto come "il Professore". «Quando me l'hanno detto, mi sono messo a piangere. Non pensavo, perché è piuttosto grande.

La bancarella dei libri di piazzale Flaminio stanotte data alle Fiamme. Bruciare turti questi libri è un crimine. #Roma #libri pic.twitter.com/TAGkSLXjzy — Lanfranco Palazzolo (@LanfrancoPalazz) July 9, 2022

Incendio bancarella piazzale Flaminio, le parole del Professore

Una bancarella dei libri usati storica. «Sono 20 anni che sta sulla piazza ed era un punto di ritrovo dei lettori romani, che venivano da tutte le parti - prosegue Maccheroni -. Con prezzi molto bassi. Sono rimasto sorpreso dall'affetto delle persone, che mi hanno aiutato anche economicamente».