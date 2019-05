Roma, paura in centro: in fiamme B&B. Tre persone intossicate

A causa del fumo nero provocato dell'incendio l'edificio è stato sgomberato. Al termine delle operazioni gli occupanti sono stati fatti rientrare nelle loro stanze. Sono subito scattate le indagini dei carabinieri della compagnia Roma

Centro e della stazione Quirinale per cercare di capire le cause del rogo: tra le ipotesi un corto circuito partito dalla reception.

Paura oggi in Centro a Roma per un incendio che si è sviluppato al primo piano di una palazzina in via Urbana, dove ha sede un bed & breakfast. L'allarme è scattato poco prima delle 7 e sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 9. Il bilancio è di tre persone che sono state assistite dal personale del 118 sul posto senza essere trasportate in ospedale.