Incendio nella notte ad Ardea: a fuoco un deposito di pneumatici. Allerta nube tossica

Incendio in una azienda ad Ardea. I Vigili del Fuoco sono al lavoro dalla mezzanotte per spegnere le fiamme. L'area rimasta coinvolta è circoscritta, al suo interno sono presenti 8 capannoni, 6 (usati come depositi di pneumatici per auto e mezzi industriali) sono stati completamente distrutti dalle fiamme.

La sala operativa del comando provinciale di Roma ha inviato 8 squadre di vigili del fuoco con il supporto di una autobotte kilolitrica (capiente 18.000 litri).

Brucia un deposito di gomme. #Tremendo #rogo ad #Ardea. Un enorme incendio è scoppiato questa notte sul litorale romano. A bruciare un deposito di gomme in via Valle Caia ad Ardea, al confine con #Pomezia. pic.twitter.com/IkuKu9gRjo — Massimo Martini (@massimomartini) August 19, 2020



Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per tutta la notte, il personale dei Vigili del Fuoco prosegue le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell'area coinvolta. Presenti sul posto carabinieri e personale del 118 per le loro competenze.

Ultimo aggiornamento: 08:59

