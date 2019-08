Incendio appartamento a Pomezia, rischio esplosione a causa della bombola del gas

Appartamento in fiamme con l’alto rischio esplosione per una bombola di Gas a Pomezia.

L’incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi al primo piano in una palazzina in via Bologna dove le fiamme stavano divorando gli arredi della cucina a cominciare dal fornello a gas.



Dopo aver messo in sicurezza le persone che abitavano la casa, tutte incolumi, i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia hanno provveduto a spegnere l’incendio che, da una prima ispezione, sembrava si fosse sprigionato dal tubo del gas che collega la bombola al fornello.



La bombola, a causa delle alte temperature a cui era stata sottoposto appariva deformata e sul punto di esplodere. I pompieri l’hanno quindi raffreddata e portata all’esterno domando l’incendio e ristabilendo le condizioni di sicurezza. L’appartamento è al momento inagibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA