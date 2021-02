Roma, incendio ad Acilia: palazzina evacuata. Soccorsa una persona disabile

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di Acilia stamattina, venerdì 26 febbraio, alle 11.30. La palazzina si trova in via Alberto Galli, nel quartiere della zona Sud di Roma, al X Municipio. Le fiamme si sarebbero sviluppate a partire da un pentolino dimenticato su un forno acceso. Almeno questo è il sospetto che hanno gli investigatori.

I vigili del fuoco hanno evacuato le persone presenti nella palazzina. Ed è intervenuta anche la polizia e un'ambulanza del 118, che ha soccorso una persona disabile.

Nei giorni scorsi l'intervento del corpo civile si è reso necessario più volte. Sia per un incendio avvenuto al Trullo, ma anche per un autobus che ha preso fuoco in via Tuscolana.

