Roma, maxi incendio nei pressi dell'A1: un km di coda verso Firenze, il rogo sotto un viadotto

Al momento, riferisce Autostrade per l'Italia , si registra 1 km di coda e per gli utenti diretti verso Firenze si consiglia di prendere la A24 verso Roma, uscire a Settecamini ed entrare in A1 a Guidonia dopo aver percorso la viabilità ordinaria; mentre il percorso inverso per chi è diretto verso Napoli. Sul luogo dell'evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, oltre al personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.