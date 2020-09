Temperature roventi, scarsa manutenzione del verde. Così quella che sta per terminare, è stata l'estate con il più alto numero di incendi degli ultimi due anni. Con una media di sette roghi al giorno ad agosto, da giugno sono finiti in cenere circa 2.400 ettari tra parchi e sterpaglie. Un numero che raddoppia e tocca quota 4.800 in tutta la regione secondo i dati raccolti dai vigili del Fuoco. Un primo allarme era già scattato a luglio dopo i primi dati raccolti dalla protezione Civile che infatti avevano confermato l'aumento, negativo.

Roma, vegetazione in fiamme: fumo sui binari a Ciampino. Interrotta da ore la linea Roma-Frascati

Roma, maxi-rogo tra Saxa-Rubra e Cassia: chiuso un tratto del Gra. Abitazioni in pericolo

Tra il 15 giugno e il 10 agosto del 2019 si erano registrati nella regione Lazio 691 incendi di sterpaglie: nello stesso periodo di quest’anno sono quasi raddoppiati arrivando a 1.162. Ancora più preoccupante la situazione per quelli boschivi passati dai 37 della scorsa estate, ai 124 di quest’anno. In città invece si è passati dai 278 incendi dell'estate 2018, ai 458 del 2019. Un numero che è salito ancora nell'ultimo trimestre: tra giugno e agosto sono stati 485. Il quadrante tra l'Eur e Tor di Valle (IX municipio) - con 60 incendi - è stato il più colpito dal fuoco. Seguito da dal VI municipio con, 54 roghi, e il IV municipio con 41. Un allarme dovuto anche alla poca manutenzione di parchi e giardini nonostante la nota inviata a tutti comuni della regione in cui si sollecitava «Gli uffici competenti a predisporre manutenzione e interventi nelle aree verdi».



