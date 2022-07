Sabato 2 Luglio 2022, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 19:29

Temperature sopra i 30 gradi, campi e aree boschive cotte dal sole: ancora una giornata da bollino rosso per gli incendi nelle zone verdi della Capitale. Da questa mattina alle 8, i vigili del Fuoco sono stati impiegati in 120 incendi. Sono stati tre quelli più vasti «Si è trattato di incendi di sterpaglie ma è stato necessario attivare anche il Dos, il Direttore operativo Spegnimeto per coordinare gli interventi tra cielo e terra» precisa l'ufficio comunicazione del Comando dei vigili del Fuoco. Sono stati tre i roghi più vasti, tutti divampati da sterpaglie. Il primo intorno alle 13 a Santa Maria Galeria, XV municipio.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bracciano e Cerveteri e in supporto, un canadair. A prendere fuoco è stato un ampio tratto di terreno da Santa Maria Galeria verso Osteria Nuova, tra la Braccianese e l' Anguillarese. Alle 14 invece, l'allarme è scattato lungo via Monte Giove a Genzano, verso i Castelli Romani. Anche in questo caso, in supporto delle auto botti è stato attivato anche un elicottero. Il vasto incendio si è propagato velocemente e i vigili del Fuoco hanno impiegato oltre tre ore per contenere le fiamme. Infine, tutt'ora in corso sono le operazioni di contenimento per un rogo divampato lungo la Provinciale 28 bis, a Guidonia. Il fuoco si è propagato dall'aperta campagna avvicinandosi al piccolo comune Collina del sole.