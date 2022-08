Roma, incendio sulla Cassia nel parco dell'Insugherata: chiuso svincolo del Gra, evacuato un edificio

Un incendio divampato all'altezza dello svincolo del Gra per via Cassia, a Roma, e che sta interessando i lati di entrambe le corsie, ha raggiunto un edificio al civico 1081 della stessa via Cassia evacuato dai carabinieri de La Storta sul posto insieme alla Protezione civile e ai vigili del fuoco.

Roma, incendio vicino al Gra

A causa di un incendio divampato al di fuori della sede stradale, è stato temporaneamente chiuso sul Grande Raccordo Anulare lo svincolo «Cassia», direzione Roma Centro, all'altezza del km 11,700 in carreggiata interna. Il Personale Anas, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco sono sul posto per la gestione dell'emergenza e per riaprire al traffico non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza per il transito.