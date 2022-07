Incendi a Roma, Gualtieri: «C'è la mano dell'uomo. Situazione gravissima»

«Sta indagando la magistratura ed è presto per fare ipotesi. Certo c'è la mano dell'uomo, poi si vedrà se sono episodi colposi o dolosi. Anche se qualche incendio sia doloso è stato già accertato. Si tratta di una situazione molto difficile, molto grave. Noi stiamo lavorando con grande intensità sul fronte della prevenzione e degli interventi». Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Tg1 parlando degli incendi che nelle ultime settimane hanno colpito la Capitale, l'ultimo ieri a Centocelle.

«Oggi si è svolto un importato comitato per l'ordine e la sicurezza - ha ricordato Gualtieri -, in cui si è espressa una grande solidarietà ed unità di tutte le istituzioni. Per quanto riguarda gli incendi si rafforzeranno le azioni di prevenzione in tutte le zone a rischio, interverremo noi come Roma Capitale con tre milioni per un piano di potenziamento degli impianti. Riapriremo al più presto - ha annunciato - , forse già domani, la discarica di Albano perchè noi siamo anche stati molto colpiti dall'incendio dei Tmb di Malagrotta che hanno messo in difficoltà il ciclo di raccolta dei rifiuti».