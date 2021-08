Incendi, è allarme nel Lazio

Venerdì 13 Agosto 2021, 11:51

Una linea del fuoco divampata giovedì nel Reatino e poche ore dopo un altro allarme per un vasto incendio tra Tivoli e Marcellina. Con i pompieri, gli uomini della protezione Civile e gli agenti della polizia Locale ancora impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona. Da un primo bilancio, in poche ore il rogo ha destato oltre 20 ettari di vegetazione.

Scatta dunque anche nel Lazio l'allarme per gli incendi. Dopo che lo scorso mese di luglio sono state le aree verdi a est della Capitale a finire in cenere. Ancora: nella pineta di Castel Fusano, sempre a luglio, per cinque volte sono scattati gli allarmi anti incendio che sorvegliano il polmone verde del litorale.

Due settimane fa - il 31 luglio - un vasto incendio di sterpaglie era invece divampato in alcuni terreni incolti a ridosso di via Placanica, in zona Casal Morena alla periferia della città. Per ore i vigili del Fuoco hanno circoscritto la linea del fuoco sempre più vicina alle abitazioni.