Venerdì 13 Agosto 2021, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 22:36

Le aree verdi nel quadrante est della Capitale, i boschi sulle colline dei Castelli romani e la pineta di Castel Fusano, il polmone verde del litorale. Sono queste le zone più sorvegliate dagli uomini del gruppo Forestale dei carabinieri con il supporto dei volontari della protezione Civile. L’allerta incendi è infatti altissima: dallo scorso maggio sono stati 32 i grandi focolai che si sono accesi a più riprese. Un’emergenza che ha toccato il picco negli ultimi dieci giorni con 600 incendi divampati in diverse aree del Lazio. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha firmato ieri la dichiarazione dello stato calamità naturale sull’intero territorio regionale per la grave recrudescenza degli incendi di questi ultimi giorni, fino al 30 settembre.

Incendi, è allarme nel Lazio

Incendi, la mappa dei roghi

Quello divampato nella notte di giovedì che ha bruciato in una manciata di ore oltre 20 ettari di terreno, è solo l’ultimo. Mercoledì l’allarme è scattato nel Reatino, a Fara in Sabina. A luglio invece - tra il 27 e il 29 - sono andati distrutti nelle fiamme tremila metri di terreno e di ulivi sui Monti Prenestini. Una linea del fuoco che ha attraversato da parte a parte l’intera zona. Due giorni prima un vasto incendio in città, tra via Salvati e via Salviati, via di Monte Buccalione e via Collatina Vecchia. Il rogo era partito da alcune sterpaglie cotte dal sole e poi il vento ha fatto il resto trascinando le fiamme a ridosso di alcune abitazioni. I volontari della protezione Civile hanno impiegato uomini e mezzi per mettere in sicurezza i palazzi minacciati dalle fiamme mentre i militari della Forestale coordinavano le operazioni. Un’estate di fuoco dunque, e non solo per le altissime temperature che negli ultimi due giorni hanno toccato livelli record con l’arrivo di “Lucifero”, il caldo torrido. Mentre anche nel polmone del litorale romano continuano ad accendersi focolai. In questo caso però, gli incendi sono stati subito domati. Anche se sui cinque roghi che sono stati accesi, grazie al tempestivo intervento dei pompieri, è stata scongiurata la catastrofe. Il primo, quello più esteso, è partito il 21 maggio dal tratto di pineta che corre lungo viale del Lido di Castel Porziano. Ancora: a chiamare i soccorsi il pomeriggio del 2 agosto sono stati i bagnanti quando dalla spiaggia hanno visto il fumo sollevarsi tra gli alberi. In quel caso, la miccia si è accesa tra la boscaglia lungo la via Litoranea che corre proprio davanti alla pineta. I vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme impedendo che la linea del fuoco raggiungesse la pineta.

I controlli

«Si tratta di incendi dolosi su cui sono in corso indagini approfondite», precisano i militare del corpo Forestale. Mentre sono stati attivati tutti i sistemi di sicurezza. A partire proprio dalla pineta dove è stato avviato un progetto sperimentale con droni, satelliti, sensori anti incendio e intelligenza artificiale per sorvegliare l’area protetta che si estende per circa mille ettari. Non solo: sono stati organizzati controlli a tappeto lungo il perimetro dei Monti Prenestini. Uomini in borghese sorvegliano gli ingressi dei sentieri mentre lungo le consolari sono state posizione le auto dei militari pronte a intervenire. Un monitoraggio costante che si allarga alle zone più ad alto rischio. «Gli ultimi incendi di Tivoli e Fara in Sabina – commenta la protezione Civile - sono solo la punta dell’iceberg di un’emergenza che, complice il grande caldo, non accenna ad attenuarsi. La parte meridionale della regione Lazio è quotidianamente assediata da decine di incendi ogni giorno».

