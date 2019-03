Grottaperfetta, restyling della piazza del mercato grazie alla Lega italiana lotta contro i tumori

Restyling della piazza a Grottaperfetta. In modo che diventi un punto di socializzazione e benessere: è questo l'obiettivo che ha mosso la Sezione Provinciale di Roma della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) a sostenere il progetto di riqualificazione della piazza del mercato di Grottaperfetta, nel quartiere Roma 70. Gli spazi nuovamente arredati saranno inaugurati domani, sabato 16 marzo alle 11.00.

L'iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio dell'VIII municipio, rientra nel progetto ideato e finanziato dalle sezioni della Lilt di Roma, Reggio Emilia, Bologna e Oristano per il restyling di uno spazio pubblico quale strumento di prevenzione primaria. In particolare nella piazza del mercato di Grottaperfetta è stato costruito un sistema di arredi urbani, denominato “Meet Point”, per rafforzare il concetto di aggregazione, che si è poi tradotto fisicamente con l'ideazione di un complesso di moduli che integrano sedute per adulti e bambini a delle fioriere.

La realizzazione degli elementi di arredo è stata possibile grazie alla collaborazione con le associazioni Nessun Dorma, Mediterranea e il Mercato di Grottaperfetta. Senza dimenticare il successo del laboratorio "Costruiamo insieme la piazza del mercato di Grottaperfetta", tenuto in due date nel mese di gennaio, al quale hanno partecipato i cittadini. «Il progetto – spiega il dottor Roberto Morello, presidente della Lilt di Roma - rappresenta una buona pratica che speriamo faccia da apripista ad altre attività nell'ambito della conciliazione tra salute, ambiente costruito e paesaggio. Il tema della relazione tra ambiente urbano e salute pubblica, infatti, sta riscuotendo la dovuta attenzione. Lo dimostra il fatto che anche il Piano Nazionale di Prevenzione, parte integrante del Piano sanitario nazionale, si concentrerà sul tema dell'Urban Health». All’inaugurazione, parteciperanno il presidente dell’VIII municipio Amedeo Ciaccheri, la presidente del consiglio municipale Antonella Melito, l’assessore al Commercio, Leslie Capone e l’assessore alle Politiche Sociali e qualità della vita Alessandra Aluigi. L'inaugurazione della piazza, segna inoltre l'inizio degli appuntamenti, in occasione della Settimana nazionale per la prevenzione oncologica promossa dalla Lilt dal 16 al 24 marzo 2019.

