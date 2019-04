Imprenditore di Lariano morto in Scozia durante una battuta di caccia, ai funerali palloncini bianchi e neri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si stringe per l'ultimo saluto intorno ai familiari e al feretro di, il 42enne morto il 25 marzo durante un incidente di caccia in Scozia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santa Maria Intemerata a Lariano dove la salma è arrivata alle 16.30 da Fiumicino.Le spoglie dell'imprenditore sono partite ieri da Edimburgo per arrivate ad Amsterdam e da lí ripartire stamattina per Fiumicino dove ad attenderlo dopo lo sdoganamento c'era la moglie e il carro funebre dell'agenzia Mattacchioni. Cavola è stato portato prima nella sua abitazione e poi davanti a quella della madre, infine in chiesa dove ad attenderlo c’era l’intera cittadinanza.Piazza Santa Eurosia era affollata e la chiesa piena. Toccanti i messaggi letti al termine del rito funebre e all’uscita del feretro, sono stati liberati colombi e palloncini bianchi e neri come i colori della Juventus, la squadra del cuore di Cavola.