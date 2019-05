Imen Chatbouri, fermato un romeno. «L'ha uccisa spingendola giù nel Tevere»

Imen Chatbouri, fermato un cittadino romeno per la morte dell'ex atleta tunisina, trovata senza vita la mattina del 2 maggio sulla banchina del Tevere, all'altezza di Ponte Sisto, nel centro di Roma. Si tratterebbe di un uomo sui 30anni: «L'ha uccisa spingendola giù da ponte Sisto». L'uomo sarebbe stato Inchiodato dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. Sul caso indaga la polizia.

Imen Chatbouri, giù da Ponte Sisto perché aveva rifiutato il killer: «Ripreso mentre la scaraventa nel Tevere»

Ponte Sisto, Imen fu uccisa: un video inchioda il killer della ex campionessa

Gli investigatori sarebbero riusciti ad individuare l'uomo dopo aver visualizzato le telecamere di sicurezza lungo il tragitto fatto dalla donna la sera prima. Sentendosi braccato, il cittadino romeno negli ultimi giorni si era nascosto.



I FILMATI

Analizzati i filmati delle telecamere di videosorveglianza disseminate da piazza Venezia a Trastevere, il procuratore aggiunto Maria Monteleone e il pm Antonio Verdi, che hanno ereditato il fascicolo da un collega, hanno modificato l’ipotesi iniziale di omicidio colposo con quella di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Mentre gli agenti della Mobile e del Commissariato Trevi Campo Marzio venivano messi al lavoro per scandagliare gli ultimi contatti e frequentazioni della donna.

I poliziotti hanno già sentito anche un altro straniero, un operaio romeno che condivideva una stanza con Imen a Montespaccato, dove lei era stata raggiunta anche dal fidanzato olandese dopo avere lasciato un altro alloggio di fortuna a piazza Pio XI. «Non l’ho vista più, pensavo se ne fosse andata», ha detto. Il telefonino era muto per tutti.

L’assassino, dopo averla fatta volare nel vuoto, è sceso per le scalette del lungotevere si è avvicinato al corpo per far sparire elementi che potessero portare a lui. Come il cellulare, appunto. L’unica accortezza dell’omicida: metterle la borsa della palestra sotto alla testa, come se stesse dormento.

Il capo della Mobile, Luigi Silipo, ha dato un nome al cadavere con la tessera del centro dove Misciù praticava sport, la sua vera passione, che l’ancorava alla normalità e al passato da campionessa di giavellotto.

