Roma, il Pd alla Raggi: «No alla chiusura della Locanda dei Girasoli»

Il gruppo capitolino del Pd scende in campo per scongiurare la chiusura di un particolare locale della città. «Chiediamo alla Sindaca e all'assessore Cafarotti di accogliere l'appello dei ragazzi della Locanda dei Girasoli di scongiurare con ogni mezzo la sua chiusura. La Sindaca tenga fede alle promesse fatte in tv nel corso della trasmissione Portobello andata in onda lo scorso 8 dicembre. Stiamo parlando di una realtà preziosa per il territorio per la sua finalità sociale, un ristorante apprezzato dal quartiere per la sua cordialità, che assicura un posto di lavoro a giovani con disabilità, offrendogli in questo modo un'opportunità unica di integrazione ed autonomia. Esperienze del genere dovrebbero essere non solo salvaguardate ma incentivate e replicate su larga scala». Così, in una nota, il gruppo capitolino del Partito democratico.



Il ristorante del Quadraro in via dei Sulpici gestito da un gruppo di ragazzi con disabilità e promosso dalla cooperativa I Girasoli onlus è a rischio chiusura nonostante l'ostinazione e l'aiuto di tanti sostenitori: costi di gestione, locale difficile da raggiungere, i motivi principali. S u Change.org è partita una petizione indirizzata alla sindaca Virginia Raggi perché, tra i tanti immobili del Comune, trovi una location anche per questi ragazzi in modo da garantir loro l'autonomia.

