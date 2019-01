Ruba cellulare a una ragazza sul bus: cileno arrestato a Ostia

Stavano transitando in corso Duca di Genova a Ostia quando gli agenti della Polizia del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati avvicinati da una ragazza che ha denunciato il furto del suo telefono cellulare avvenuto all'interno di un bus. La descrizione del presunto ladro ha consentito ai poliziotti di rintracciarlo durante la battuta in zona, in via Forni. Quando ha visto i poliziotti il ladro, T.P.R.A., cileno di 32 anni, ha cercato di disfarsi del cellulare ma è stato recuperato. Accompagnato negli uffici di polizia è stato arrestato per furto aggravato. Ultimo aggiornamento: 11:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA